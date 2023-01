Federação francesa vai pedir autorização ao IFAB para colocar microfones nos árbitros

A Ligue 1 poderá ser palco de teste para um avanço histórico para o futebol mundial. Segundo adiantou o presidente da Comissão de Arbitragem francesa, a Federação Francesa de Futebol (FFF) irá fazer um pedido formal ao IFAB (International Board) para poder equipar os seus árbitros com microfones nos jogos do principal escalão - com o áudio a ser posteriormente transmitido nas emissões televisivas. Uma ideia que surge na sequência precisamente da reunião do próprio IFAB, na quarta-feira, onde esse foi um dos temas aprovados.

"O Comex (Comité Executivo) tomou a decisão de escrever ao IFAB a pedir autorização para que França seja a federação experimental no processo de colocação de um sistema de som nos árbitros, do princípio ao final dos jogos", declarou Eric Borghini, em declarações à RMC Sport.

Segundo o mesmo responsável, "seria fantástico dar a possibilidade dos espectadores ouvirem o que os árbitros dizem" e assume que isso permitiria também perceber de que forma os juízes comunicam entre si e também com os jogadores. "No último jogo que vi [Nice-Montpellier] tive oportunidade de ouvir as conversas do quarteto de arbitragem e foi muito satisfatório. O público veria que os árbitros nunca falam mal com os jogadores. Nunca!"

De resto, segundo Eric Borghini, os próprios juízes estão a "completamente a favor" desta medida.