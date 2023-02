Filipe Moreira assume comando do Paris 13 Atletico

Filipe Moreira foi oficializado como o novo treinador dos franceses do Paris 13 Atletico, conjunto que milita no National 1, equivalente ao 3.º escalão, no qual ocupa o 17.º lugar.O técnico português, de 58 anos, terá assim a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de no início da época ter aceite o convite para orientar o Al Nejmeh, do Líbano.Em Portugal, notabilizou-se ao serviço de Vilafranquense, tendo logrado a subida para a 2ª Liga em 2018/19, e no Torreense, pelo qual conquistou o Campeonato de Portugal em 2020/21.