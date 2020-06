«Foi uma decisão muito difícil de tomar»: diretor desportivo do PSG assume estar no mercado

As saídas de Cavani e Thiago Silva do PSG no final da temporada já não são tabu, com o diretor desportivo Leonardo a assumir que a decisão está tomada, depois de sete e oito temporadas, respetivamente, a representar o clube.





"Foi uma decisão muito difícil de tomar. [Thiago Silva e Cavani] são jogadores que marcaram a história do clube: é sempre a questão de saber se devemos continuar a fazer este caminho juntos ou não. As histórias eram tão bonitas. Mas sim, o fim está a chegar. Tivemos que tomar uma decisão lógica, mesmo economicamente. Talvez estejamos errados, não sei, nunca há o momento certo", disse Leonardo, ao 'Journal du Dimanche'.As saídas do internacional brasileiro e do avançado uruguaio no final da temporada estão confirmadas, mas o PSG ainda quer contar com eles para escrever nova página de história. Apesar do campeonato francês ter sido definitavamente suspenso, o PSG ainda está a disputar a Champions."Entretanto, a Liga dos Campeões ainda está por jogar e a ideia é continuar a competir até final de agosto. Mas como isso pode ser, [legalmente] ainda não está claro", referiu ainda o diretor desportivo do PSG, que procura no mercado novos craques para o PSG.