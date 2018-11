Football Leaks: contratação de Neymar afinal custou 252 M€ ao Paris SG

O Football Leaks continua a revelar dados confidenciais de contratos de jogadores, com Neymar a ser um dos craques mais esmiuçados. Depois de revelado oe as, são agora dadas a conhecer mais informações relativamente à ida de Neymar para o PSG no verão de 2017.A transferência do avançado brasileiro foi fixada em 222 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão de Neymar no Barcelona, mas o Football Leaks avança que os valores são superiores aos números oficiais.Segundo as informações tornadas públicas, Pini Zahavi e o pai de Neymar receberam, cada um, 10,7 milhões de euros em comissões. O agente israelita teve um papel muito importante na mudança do brasileiro para Paris. Este 'super agente' foi jornalista desportivo e desde 1988 que se dedica à carreira de agenciamento de jogadores, tendo sido também responsável pela transferência de Rio Ferdinand do West Ham para o Manchester United. Atualmente conta na sua carteira de clientes com jogadores como Carlos Tévez ou Lewandowski.Para além destas comissões, o PSG pagou 8,7 milhões de euros ao Santos devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que se destina aos clubes de formação. Feitas as contas são mais 30 milhões de euros a juntar aos 222 pagos pelos parisienses.