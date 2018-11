Football Leaks: os atrasos de Cavani e o bónus revogado a Verrati por conduzir embriagado

Os documentos do Football Leaks, revelados pela 'Envoyé spécial' em parceria com o site 'Mediapart', continuam a detalhar os contratos dos jogadores do Paris SG. Além da revelação de quepara aplaudir os adeptos no final dos jogos, há outras informações relativas ao contrato do internacional brasileiro e de outros jogadores do plantel parisiense.Sobre o avançado brasileiro, o programa francês 'Envoyé spécial', com base nas declarações do Football Leaks, diz que o jogador pode ser premiado em dois milhões de euros caso esteja entre os três nomeados para a bola de ouro. De acordo com o programa francês, o camisola 10 do PSG deve mostrar-se sempre disponível para conceder entrevistas à Al Jazeera, empresa de media do Qatar (o clube é gerido pela Qatar Sports Investment).Já em casos de indisciplina, alguns jogadores do PSG tiveram alguns bónus revogados. O caso mais recente foi o de Verrati, que foi. Também Aurier e Ben Harfa, antigos jogadores do clube, foram penalizados devido a problemas de disciplina. Já o avançado uruguaio Cavani não se pode atrasar em mais de 5% dos treinos por mais de 15 minutos.