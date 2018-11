Football Leaks: revelados pormenores da excêntrica vida do dono do Monaco

Dmitri Rybolovlev, magnata russo que é dono do Monaco e que recentemente se viu envolvido em suspeitas de corrupção , leva uma vida excêntrica. Alguns detalhes foram revelados pela Mediapart através de documentação do Football Leaks.Com uma fortuna avaliada em seis mil milhões de euros, Rybolovlev está entre as pessoas mais ricas do planeta e não tem, por isso, problemas em gastar dinheiro. Por exemplo, comprou um avião Airbus A319 por 55 milhões de euros, um apartamento para a filha estudar em Nova Iorque por 88 milhões e uma ilha grega por 100 milhões de euros.No entanto, a vida do magnata russo sempre esteve envolta em polémica. Em 1997 foi acusado de participar no homicídio de um dos seus sócios, por alegadamente ter fornecido a arma do crime, mas viria a ser absolvido por falta de provas.Já em 2008 voltou a estar sob suspeita depois de ter comprado uma propriedade a Donald Trump na Flórida por 95 milhões de euros, o dobro do que o norte-americano tinha pago quatro anos antes. De resto, as ligações a Trump continuaram e as autoridades chegaram mesmo a suspeitar que tenha sido um dos investidores russos que esteve ligado ao desfecho das eleições presidenciais dos Estados Unidos.As informações reveladas pela Mediapart debruçam-se ainda sobre alguns aspetos da personalidade de Dmitri Rybolovlev, como o facto de ter uma obsessão com a segurança. A título de exemplo, o russo não come um iogurte que não tenha sido aberto por si ou faz questão que alguém da sua confiança visite um restaurante uma hora antes de ele próprio ali se dirigir.