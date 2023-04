«Foram julgados prematuramente?»: franceses avaliam exibições dos Vitinhas

"Terão sido os Vitinhas julgados prematuramente?". Esta é a questão que serve de mote para uma análise do jornal francês 'L'Équipe' às exibições dos portugueses (um médio do PSG e o outro avançado do Marselha) no último fim de semana.

O internacional português estreou-se a marcar pelo PSG e ainda assistiu Kylian Mbappé para um dos três golos dos parisienses no triunfo caseiro (3-1) sobre o Lens, que deixou a equipa da capital mais confortável no topo da classificação em França.



Já o outro, internacional pelos sub-21 de Portugal, também se estreou em golos pelo Marselha, e logo em dose dupla, no triunfo (3-1) sobre o Troyes.

Vitinha estreou-se a marcar pelo Marseille e que golaço

Na referida análise, o jornal francês sublinha que os valores pelos quais se concretizaram as transferências (o médio rendeu 41.5 milhões de euros aos cofres do FC Porto e o avançado 32M€ ao Sp. Braga) acabaram por ter uma influência negativa no desempenho dos jogadores no início da nova etapa das carreiras, fase essa que parece estar agora ultrapassada e apontam para a juventude desta dupla (ambos com 23 anos).