França inverte histórica hegemonia de Inglaterra em gastos no mercado de inverno

A Liga francesa de futebol inverteu a histórica supremacia de Inglaterra em despesas na janela de transferências de inverno, que fechou na quinta-feira, ao gastar 190,93 milhões de euros, destacando-se do restante top 4 europeu.

Terceiro campeonato com maior investimento no último verão, com 913,14 milhões de euros, atrás das congéneres inglesa e saudita, a Ligue 1 superou agora os 132,4 milhões despendidos a meio da última época e superou o anterior recorde de 171,3 milhões, que vigorava desde 2016/17.

Os franceses nunca tinham gastado tanto dinheiro numa temporada inteira e passaram a ladear Itália (1999/00), Rússia (2009/10) e China (2015/16, 2016/17 e 2018/19) nas raras exceções feitas ao domínio da Premier League nos mercados de inverno no século XXI.

Com apenas 119,82 milhões investidos entre 1 de janeiro e quinta-feira, os ingleses 'caíram' imenso face ao máximo de despesa de 842,56 milhões fixado no período homólogo da época passada e induzido pela realização do Mundial'2022 às portas da reabertura do mercado.

Os gastos acumulados pelos 20 clubes da Premier League a meio de 2023/24 equivalem quase aos 121 milhões investidos há um ano pelo Chelsea - líder mundial em despesas com transferências nas últimas três janelas - junto do campeão português Benfica pelo médio argentino Enzo Fernández, que passou a ser o reforço mais caro de sempre dos 'blues'.

Os ingleses foram superados pelos escalões principais francês e brasileiro (146,98 milhões), que permite transações até março, enquanto Itália (de 32,41 para 101,25 milhões), Alemanha (de 67,27 para 82,5) e Espanha (de 35,48 para 81,25) cresceram em relação a 2022/23.

Impulsionada pelo Fundo de Investimento Público (PIF), a Arábia Saudita tinha emergido como nova atração de mercado durante o verão passado e passou a dar concorrência à elite europeia, ao libertar uns exuberantes 949,14 milhões, mas, com a quota de oito atletas estrangeiros por clube quase cheia, só foi a 15.ª mais gastadora em janeiro, com 23 milhões.

Esse montante correspondeu à mudança do defesa esquerdo brasileiro Renan Lodi dos franceses do Marselha para o Al-Hilal, orientado por Jorge Jesus e que, por comparação com o defeso, baixou do segundo para o 12.º lugar entre os clubes com mais despesas.

A supremacia da Ligue 1 foi globalmente sustentada por Lyon (50,13 milhões), o bicampeão francês Paris Saint-Germain (40 milhões) - que repartiu a vice-liderança dessa tabela com o campeão espanhol Barcelona -, Rennes (26,5 milhões), oitavo, e Marselha (22 milhões), 15.º.

Se o pentacampeão russo Zenit São Petersburgo (29,85 milhões) encerrou o top 5, atrás do multicampeão alemão Bayern Munique (34,5 milhões), o Benfica figurou como o sétimo mais gastador em termos mundiais, ao despender 27 milhões entre os dianteiros brasileiro Marcos Leonardo (ex-Santos, 18 milhões) e argentino Gianluca Prestianni (ex-Vélez Sarsfield, nove).

Os 'encarnados' foram ainda sextos em receitas (26 milhões), numa rubrica dominada pelos brasileiros do Athletico Paranaense (45 milhões), que auferiram 40 milhões com a saída do jovem avançado Vitor Roque para o Barcelona, seguindo-se os italianos do Hellas Verona (44,7 milhões) ou o Palmeiras (33,01 milhões), bicampeão do Brasil sob alçada de Abel Ferreira.

Vitor Roque foi mesmo o negócio mais caro deste inverno, cujo top 10 de transferências movimentou 239,1 milhões, quase metade dos 466,6 milhões somados no ano passado, e coloca Marcos Leonardo no nono lugar, a par dos belgas Arthur Vermeeren e Cyril Ngonge, que também foram contratados por 18 milhões por Atlético de Madrid e Nápoles, respetivamente.

Hellas Verona (36,4 milhões), Athletico Paranaense (33,38 milhões) e o campeão argentino River Plate (25,48 milhões) tiveram os melhores saldos de transferências na janela de inverno, em contraste com Lyon, PSG,Barcelona e Bayern Munique, os dois últimos sem saídas.

A Liga Betclic finalizou como 11.ª em gastos (47,4 milhões) e sétima em receitas (50,7), capítulo no qual também ficou longe da liderança exercida pelo Brasileirão (195,93 milhões).

O mercado continuará ativo em países como Áustria, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia, Suíça, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Argentina, Brasil e China, estando os jogadores em final de contrato autorizados a comprometerem-se livremente com outro clube para 2024/25.