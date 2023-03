França vai autorizar uso de pirotecnia: período experimental vai durar três anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O governo francês publicou esta quarta-feira um decreto a autorizar a utilização de pirotecnia em eventos desportivos realizados ao ar livre. A medida entra em vigor já na quinta-feira e estará em vigor num período experimental de três anos.De acordo com o documento, a utilização de pirotecnia terá de obedecer a determinadas regras, sempre em colaboração entre clubes, claques e autoridades locais. Os momentos de lançamento de objetos pirotécnicos terão de ser "predeterminados, supervisionados e em segurança", pode ler-se na nota, na qual é referido que este passo visa "terminar com o uso ilegal e perigoso de engenhos pirotécnicos nas bancadas dos estádios".O primeiro evento de relevado com esta nova medida em vigor poderá ser o duelo entre Marselha e Montpellier, marcado para sexta-feira.