Fúria de Icardi no PSG: da frustração por ficar no banco às cadeiras a voar balneário

Parece estar cada vez mais complicada a vida de Thomas Tuchel no PSG, pois algumas das principais estrelas da equipa não escondem as manifestações de desagrado para com o treinador. Depois de Mbappé se ter mostrado irritado por ter sido substituído num jogo com o Montpellier, e de Neymar ter culpado o clube pela sua falta de ritmo, agora foi Mauro Icardi a manifestar o seu desagrado no último jogo da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund.





Loucura total: a dança de Neymar, Cavani e Keylor Navas já sem camisas Loucura total: a dança de Neymar, Cavani e Keylor Navas já sem camisas

A carregar o vídeo ...

Segundo o site 'Soccerlink', quando Icardi percebeu que não seria titular na partida com os alemães "ficou tão chateado que atirou umas cadeiras ao chão" no balneário. E quando a fúria amainou, o internacional argentino "continuou frustrado, em silêncio, e apenas voltou a abrir a boca no regresso da equipa a Paris."Na Alemanha, num jogo que a equipa francesa perdeu, por 2-1, Tuchel apostou em Neymar, Di María e Mbappé para a frente de ataque. Mauro Icardi não jogou um único minuto.