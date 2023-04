Galtier nega "comentários insultuosos" mas ex-diretor do Nice apenas diz que não revelou informações

Christophe Galtier negou ainda esta quarta-feira as acusações que lhe são feitas, após o conteúdo de um hipotético email ter sido revelado pela RMC Sport. No mesmo, Julien Fournier, antigo dirigente do Nice, terá garantido aos proprietários do Nice que o atual treinador do Paris Saint-Germain não poderia "ter tantos negros e muçulmanos na equipa". Galtier respondeu, ao 'L'Équipe', que "tomou conhecimento com espanto de comentários insultuosos e difamatórios", prometendo "agir legalmente".Por seu turno, Fournier não nega a veracidade das informações reveladas. O antigo dirigente do Nice apenas garantiu que as revelações não foram feitas pelo próprio."Atualmente, estou no Brasil longe dessa polémica à qual estou associado. Não tenho nenhuma responsabilidade pela divulgação dessas informações internas de um ano no momento da minha saída do clube. Nunca disparei contra o mensageiro, apesar de todas as divergências com Christophe Galtier. O momento destas revelações revolta-me tanto quanto o seu conteúdo", deu conta ao jornal 'Nice-Matin'.