Gavi conquista Troféu Kopa e Nuno Mendes fica em 5º lugar

Dia de cerimónia da Bola de Ouro e com direito a muitos outros troféus. No que diz respeito ao Troféu Kopa, que distingue o Melhor Jogador Jovem, o prémio ficou nas mãos de Gavi, do Barcelona.

Top-5 do Kopa

O médio da formação da Catalunha recebeu o prémio das mãos do companheiro e amigo Pedri, numa lista onde teve a companhia de Camavinga (Real Madrid) e Musiala (Bayern Munique) no pódio.



Jude Bellingham (Borussia Dortmund) terminou em 4º, ao passo que o internacional português Nuno Mendes, atualmente ao serviço do Paris SG, fechou o top-5.