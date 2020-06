Gelson Martins pode ver o seu castigo reduzido, depois de o Comité Olímpico francês ter feito uma proposta de conciliação à Federação sobre a suspensão por seis meses imposta ao internacional português. A decisão federativa em não contar o confinamento e o mês de junho para efeitos do castigo ao extremo atirava o regresso para finais de novembro.

O Monaco recorreu da decisão e ficou aliviado com a proposta do organismo para sugerir à Federação francesa que reverta a decisão e incluía o período entre 13 de março e 30 de junho na suspensão do jogador, o que tornaria Gelson Martins disponível para o arranque da temporada 2020/21.

Em comunicado, os monegascos mostraram-se esperançosos que este seja o “primeiro passo” para que o extremo ex-Sporting regresse ao ativo no final dos seis meses iniciais. Gelson Martins foi suspenso após ter empurrado o árbitro do Nimes-Monaco, em fevereiro último.