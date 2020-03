Gelson Martins suspenso por seis meses

Acabou a temporada para Gelson Martins. O extremo português do Monaco foi esta quinta-feira suspenso por seis meses pela Comissão de Disciplina da Liga Francesa, na sequência da agressão a um árbitro no encontro com o Nimes, disputado a 1 de fevereiro.





Como já estava suspenso preventivamente desde a altura dos factos, o extremo português já cumpriu um mês da sanção, pelo que a mesma terminará em julho, a tempo de voltar aos relvados no arranque da próxima temporada.