Gelson Martins titular no triunfo do Monaco em Nice

O Monaco, com o internacional português Gelson Martins a titular, foi este domingo a Nice vencer por 2-1, em jogo da 10ª jornada da liga francesa, subindo ao quinto lugar.

A equipa monegasca chegou a estar a vencer por 2-0, com golos do central Axel Disasi, aos 23 minutos, e do médio ala Sofiane Diop, aos 53, mas a equipa da casa reduziu aos 69, por Pierre Lees Melou.

O internacional português Gelson Martins entrou no onze monegasco, acabando por ser substituído aos 85 minutos por Djibril Sidibe, enquanto o seu compatriota Florentino Luís foi lançado em campo aos 79, a render o avançado alemão Kevin Volland.

No lado oposto, também houve um português a ser chamado a jogo, Rony Lopes, que começou no 'banco', mas entrou aos 68 minutos a render o avançado dinamarquês Kasper Dolberg.

O Paris Saint Germain lidera com 24 pontos, seguido do Lille, com 19, do Rennes, com 18, do Marselha, de André Villas-Boas, com 18 (menos um jogo), e do Monaco, com 17.