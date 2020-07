Gelson Martins vê castigo ser reduzido: português pode voltar já em agosto

A semana começa com boas notícias para Gelson Martins. O extremo português do Monaco viu esta segunda-feira ser reduzido de forma considerável o castigo que lhe havia sido aplicado, podendo agora voltar aos relvados já a partir de 6 de agosto, duas semanas antes do arranque oficial da nova temporada da Ligue 1.





Esta redução de pena surge na sequência da proposta de conciliação feita pelo Comité Olímpico francês à Federação, na qual o primeiro organismo pedia que fosse revertida a decisão de não contar o confinamento e o mês de junho para efeitos do castigo ao extremo, que dessa forma se alargaria até finais de novembro.Lembre-se que Gelson Martins foi suspenso por seis meses em fevereiro, depois de ter empurrado o árbitro do Nimes-Monaco. Com a paragem devido à pandemia de Covid-19, a Federação decidiu inicialmente não contar o período de interrupção para efeitos da suspensão, algo que agora acaba por ser revertido. Na prática volta tudo à fórmula original e Gelsonestará pronto a ajudar os monegascos no arranque da temporada.