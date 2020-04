Ponto final na temporada 2019/20 da Ligue 1, depois de decisão do governo francês em suspender todas as atividades desportivas coletivas devido ao surto do coronavírus pelo menos até setembro. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo primeiro ministro Edouard Philippe, numa comunicação ao país na qual deu conta do plano estratégico de combate à Covid-19.





"Os grandes eventos desportivos não serão retomados antes de setembro. Por isso, a temporada 2019/20, nomeadamente a do futebol, não poderá ser retomada", referiu Edouard Philippe na declaração ao país, deitando desta forma por terras as esperanças que ainda havia de que fosse possível voltar a ver-se futebol nos próximos meses em terras gaulesas.Com esta determinação governamental, a 'bola' passa agora para as mãos da LFP e da Federação, que terão como missão determinar o desfecho da temporada, nomeadamente no que a campeão, qualificação europeia, subidas e descidas diz respeito. Para lá da Ligue 1, em causa ficam agora também os jogos europeus, nomeadamente os da Liga dos Campeões de Paris SG e Lyon, as duas únicas equipas que seguem na liga milionária.