Há mais três casos de Covid-19 no Paris SG

Não está nada fácil o regresso do Paris SG aos treinos. Depois dos três casos de Covid-19 comunicados na véspera, o emblema parisiense revelou esta quinta-feira que foram detetados outros três positivos no plantel. O emblema da capital não adianta o nome dos jogadores em causa, mas o 'L'Equipe' refere que Marquinhos é um deles. De acordo com a referida publicação, o defesa brasileiro começou a ter sintomas da doença há dois dias e acabou por testar positivo nos testes feitos.





Confirmando-se o nome de Marquinhos, já se sabe que estão infetados com o novo coronavírus Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, quatro jogadores que estiveram de férias no pós-Champions em Ibiza.