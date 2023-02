Hakimi investigado por alegada violação

Achraf Hakimi está a ser investigado por alegada violação de uma jovem cuja identidade é desconhecida, segundo avança o jornal 'Le Parisien'. A vítima, que não quis apresentar queixa na polícia mas apenas uma "declaração de violação", tem 23 anos, reside em Fontenay-sous-Bois e terá viajado até casa do lateral do Paris Saint-Germain no último sábado, após o jogador ter pedido um Uber.Hakimi, que não jogou os últimos dois jogos por lesão, não tem a mulher e os dois filhos em casa, já que estão uns dias de férias no Dubai.De acordo com as autoridades, tudo começou a 16 de janeiro, após uma discussão através das contas de Instagram. Segundo a mesma fonte, o Ministério Público de Créteil adianta que, para a jovem, as coisas saíram fora do controlo. Hakimi beijou-a na boca, contra a vontade, tirou-lhe a roupa e beijou-lhe os seios. Além disso, e também contra a vontade, introduziu-lhe dedos na vagina.A vítima conseguiu sair do local depois de ter empurrado o futebolista argelino com um pé. Enviou uma mensagem de texto a uma amiga que foi em seu auxílio e levou-a para fora do local, em Boulogne.