Lloris retira-se da seleção francesa: «Prefiro dizer adeus na mó de cima»

Hugo Lloris colocou um ponto final na carreira internacional ao serviço da seleção francesa ao fim de 145 internacionalizações pelos gauleses, um recorde absoluto que pertence ao guarda-redes do Tottenham. Na memória dos franceses ficam as conquistas do Campeonato do Mundo de 2018 e da Liga das Nações 2021.

A decisão do guardião francês de 36 anos, que capitaneou a França em 121 aparições, foi anunciada através de uma entrevista ao jornal 'L'Équipe' e posteriormente oficializada com uma publicação nas redes sociais da página oficial da seleção gaulesa. "Prefiro dizer adeus na mó de cima", atirou.





Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale



145 sélections (recordman)

©? 121 capitanats (recordman)

Champion du Monde 2018

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende

Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) January 9, 2023

Para além dos dois títulos conquistados, Hugo Lloris foi ainda, mais recentemente, vice-campeão do Mundial'2022, realizado no Qatar, final que perdeu contra a Argentina.