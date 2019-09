Icardi: «É muito difícil marcar golos em Itália e estou ansioso por disputar a liga francesa»

Mauro Icardi, jogador que foi emprestado pelo Inter ao Paris Saint-Germain, não escondeu a satisfação por esta nova etapa na carreira."Estou muito feliz, é um grande prazer jogar num clube como este. Fazer parte de uma equipa de topo juntamente com grandes jogadores é um enorme desafio. Este aspeto foi decisivo quando o PSG me contactou e eu decidi aceitar. É um grande passo na minha carreira e espero viver grandes emoções aqui. Conheço todos os argentinos e também Cavani e Neymar. É um sentimento muito especial saber que vou jogar com eles", frisou o jogador.O avançado referiu ainda que quer triunfar em França, numa liga bem diferente daquela em que atuava: "Vim para ganhar títulos. A liga italiana tem a reputação de ser muito defensiva e é muito difícil marcar. Estou ansioso por jogar o campeonato francês".