Icardi estreou-se pelo PSG e não demorou muito até que Wanda Nara voltasse a gerar confusão

Menos de 48 horas depois de Icardi se ter estreado oficialmente com a camisola do PSG, Wanda Nara volta a lançar-se em polémica, com uma frase enigmática sobre o Nápoles e a possibilidade do avançado argentino deixar a capital francesa.A mulher e empresária de Mauro Icardi é também comentadora num programa da tv italiana e foi precisamente aí, no 'Tiki Taka', que Wanda Nara fez uma declaração que já levou a várias interpretações e a uma explicação da própria."O Nápoles manteve o dinheiro que deveria ter gasto no Icardi, eles ainda têm lá o montante, talvez haja alguma surpresa em janeiro", respondeu Wanda Nara, domingo, à provocação de um outro comentador desportivo do programa.Esta declaração surgiu menos de 48 horas depois de Icardi ter feito o primeiro jogo pelo PSG - que venceu o Estrasburgo , por 1-0, com um golaço de Neymar , outro dos protagonistas do último mercado de transferências , sem, no entanto, mudar de clube.Entretanto, Wanda Nara esclareceu prontamente que Icardi se sente feliz em Paris , apesar da própria já ter admitido que foi a 'pior opção' para ela."Escolhemos um clube de elite, ao qual ninguém poderia dizer não. Referi que, de todas as opções, a do PSG era logisticamente complicada. Mas para mim, não para ele. Icardi está muito feliz", justificou.