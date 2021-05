Imprensa francesa avança que Benzema deve voltar à seleção no Europeu

A imprensa francesa revela esta manhã que Karim Benzema deverá ser hoje convocado por Didier Deschamps para o Europeu.





O avançado do Real Madrid está afastado da seleção de França há cinco anos, devido ao caso Valbuena.Mas a grande época que fez nos merengues - foi eleito o melhor jogador francês a jogar no estrangeiro - e os 29 golos que já marcou fizeram com que o selecionador ponderasse, de novo, a sua chamada.Benzemam, recorde-se, terá sido cúmplice numa tentativa de chantagem a Mathieu Valbuena, visando um vídeo íntimo.