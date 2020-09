Insólito: Marselha entra no mundo da música e lança 'label' de rap

A menos que seja Dia das Mentiras em França, esta é a grande notícia por terras marselhesas. O emblema do treinador português André Villas-Boas informou em comunicado que se associou à BMG, uma das maiores editoras musiais do mundo, para lançar a sua própria 'label' de rap, R&B e pop, denominada 'OM Records'.

? Le club phocéen va devenir le premier club au monde à avoir son propre label de rap https://t.co/Q6hQqGRTTS — RMC Sport (@RMCsport) September 24, 2020

Mais um passo de uma estratégia de marketing ousada e que durante o confinamento ficou patente com o lançamento de "cOMbat quotidien" [combate quotidiano], uma música de homenagem ao pessoal médico que luta contra a pandemia e que contou com a participação de vários jogadores do plantel e rappers franceses, como o popular Hatik.