Internacional francês Ben Arfa assina pelo Bordéus

O médio ofensivo Hatem Ben Arfa, que estava sem clube desde agosto, assinou contrato com o Bordéus, anunciou hoje o clube da Liga francesa de futebol, sem revelar a duração do vínculo do internacional gaulês.

Ben Arfa, de 33 anos, deixou o Valladolid no final da última temporada, depois de seis meses ao serviço da equipa espanhola, pela qual disputou apenas cinco jogos, o último dos quais no início de julho.

Apesar de o mercado de transferências em França ter encerrado na segunda-feira, o Bordéus pôde recrutar o jogador fora do período determinado, uma vez que Ben Arfa era um atleta livre.

Ben Arfa, que soma 15 internacionalizações e dois golos pela seleção francesa, destacou-se no Lyon, rumando em 2008 ao Marselha, por 12 milhões de euros. Entre 2010 e 2015 jogou em Inglaterra, por Newcastle e Hull City, antes de regressar a França, para representar Nice, Paris Saint-Germain e Rennes.

O Bordéus é o nono classificado da Liga francesa, após seis jornadas disputadas.