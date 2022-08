Irmão de Pogba promete declarações "explosivas" sobre Kylian Mbappé

"Creio que o que tenho a dizer pode interessar a muitas pessoas. Além disso, também vou contar coisas sobre Kylian Mbappé, a estrela do futebol mundial, e haverá elementos e muitos testemunhos para confirmar as minhas palavras. É provável que tudo isto seja explosivo e faça muito ruído". Foi desta forma enigmática que Mathias Pogba se dirigiu aos seguidores.O irmão de Paul Pogba falou em francês, espanhol, italiano e inglês nas redes sociais e garantiu que vai revelar informações sobre o atual jogador da Juventus mas também sobre a advogada Rafaela Pimenta, 'herdeira' da maior parte dos jogadores do falecido Mino Raiola."Olá a todos. Sou o Mathias Pogba e anuncio que em breve farei grandes revelações sobre o meu irmão e Rafaela Pimienta, sua advogado, amiga, confidente e aquela que hoje dizemos ser uma das mais poderosos do futebol, e a quem o meu irmão chama a sua segunda mãe. Para quem não me conhece, eu sou um jogador de futebol profissional e também irmão mais velho do campeão do Mundo Paul Pogba, que atualmente joga na Juventus depois de uma passagem dececionante pelo Manchester United", partilhou o avançado, de 32 anos, dos espanhóis do Racing Madrid.