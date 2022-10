Jean-Marc Furlan já não é treinador do Auxerre: «Fui demitido por ter apontado o dedo do meio»

O treinador de futebol do Auxerre, Jean-Marc Furlan, informou esta terça-feira que foi demitido pela direção, dois dias depois de ter sido expulso por apontar o dedo médio ao público na derrota da sua equipa com o Clermont.



"Fui demitido por ter apontado o dedo do meio. Lamento profundamente esse gesto que fiz em Clermont-Ferrand, mas acho que fui demitido pela gestão que tenho feito da equipa. Fui falar com o quarto árbitro de uma forma serena e quando me viro, dou com a bancada inteira a insultar-me. Lamento não ter contido os meus impulsos", disse Furlan ao jornal francês L'Equipe.

Aos 64 anos, Furlan chegou ao Auxerre em junho de 2019 e orientou a equipa de regresso à elite do futebol francês após um interregno que durou 10 anos, após superar o Saint-Étienne no 'play-off' de apuramento, para o qual acedeu por ter sido terceiro classificado na Ligue 2.

A equipa do Auxerre, que será interinamente orientada pelo adjunto Michel Padovani, ocupa a 16.ª posição no campeonato, com oito pontos, na sequência de duas vitórias, dois empates e seis derrotas nas primeiras 10 jornadas.