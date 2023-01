Jogador do Hyeres nos cuidados intensivos devido a entrada violenta de Eric Bailly

Causou choque nas redes sociais a violenta entrada de Eric Bailly no jogo entre o Marselha e o Hyeres, que ditou a sua expulsão e obrigou Moussa N’Diaye a ser assistido durante largos minutos antes de ser levado para o hospital de urgência. Na altura percebeu-se que a situação inspirava cuidados e o presidente do clube francês revelou mesmo que o estado do jogador, de 26 anos, inspira cuidados."Ele foi transportado para o Hospital Nord, em Marselha, e foi ingressado nos cuidados intensivos como medida de precaução. Rezamos para que tudo lhe corra pelo melhor. Ele é um bom rapaz e um dos nossos melhores jogadores", declarou Mourad Boudjellal, presidente do Hyeres, à AFP.