Jogador do Lyon cai inanimado em jogo da liga francesa

O jovem avançado Martin Terrier, do Lyon, protagonizou este domingo momentos de grande desespero durante o encontro da 21.ª jornada da Liga francesa entre a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes e o Toulouse.





Aos 21 minutos, quando a formação da casa estava a atacar, o jogador de 22 anos caiu inanimado no relvado do Estádio Groupama e o árbitro interrompeu o encontro de imediato. Terrier foi prontamente assistido pela equipa médica e deixou o relvado no carro-maca, sendo substituído e transportado ao hospital mais próximo.

Alguns minutos após o incidente o Lyon informou, através das redes sociais, que atleta recuperou a consciência e já está a recuperar, adiantando ainda que Terrier terá sofrido uma síncope vasovagal.



No plano desportivo, o Lyon venceu por três bolas a zero com golos de Cornet (29'), Moussa Dembélé (71') e Toko Ekambi (77'), avançado ex-Villarreal que entrou para o lugar de Martin Terrier.