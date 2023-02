Jogador ucraniano do Marselha não regressou de avião com a equipa... por não conseguir urinar

Ruslan Malinovskyi teve dificuldades em completar um teste anti-doping e por isso falhou o regresso de avião com a comitiva do Marselha, segundo adianta o jornal 'La Provence'. O futebolista ucraniano mostrou dificuldades em urinar após a vitória da formação onde alinha o português Nuno Tavares, no domingo.Malinovskyi foi um dos escolhidos pela equipa do controlo anti-doping, a par de Eric Bailly e Sead Kolasinac. Os dois últimos não tiveram problemas e deixaram Toulouse na companhia dos restantes companheiros, ao contrário do ucraniano.O médio, de 29 anos, emprestado pela Atalanta desde janeiro, acabou por ter de cumprir o trajeto até Marselha de carro, chegando à cidade já na segunda-feira de manhã.