Jogadores da liga francesa vão formar um 'M' antes dos jogos em homenagem a Maradona

A Liga francesa alterou o protocolo do alinhamento dos jogadores antes do início dos encontros da 12.º jornada, em homenagem ao argentino Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, informou esta sexta-feira o organismo.

Ao contrário do habitual alinhamento de frente para a bancada, as equipas do primeiro e segundo escalões vão formar um 'M' no círculo central do campo, antes de iniciarem os jogos, com o Estrasburgo e Rennes, que se enfrentam esta seta-feira, a serem os primeiros a prestar homenagem.

O organismo lamenta "o choque para todo o mundo do futebol" e justifica a alteração do protocolo: "Diego Maradona foi uma lenda do futebol, que fez milhões de crianças sonharem e acabarem por tornar-se jogadores profissionais ou amadores apaixonados pelo desporto mais popular do mundo. Os seus feitos no relvado inspiraram gerações".

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos. Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.