Jogadores do Nantes querem ir ao funeral de Sala na Argentina: «Não está a ser fácil...»

O treinador do Nantes, que foi às lágrimas na conferência de imprensa desta sexta-feira ao recordar Emiliano Sala, revelou que os jogadores do Nantes querem ir à Argentina ao funeral do companheiro que faleceu num acidente de avião quando viajava para Cardiff, dia 21 de janeiro, para se apresentar no seu novo clube.And Halilhodzic disse que o Nantes vai tentar recalendarizar os jogos de modo a que a equipa possa prestar homenagem ao argentino. "Claro que vamos pedir. Agora, o que vamos fazer e como o vamos fazer são coisas diferentes, não tenho informações sobre isso. Vamos ver", disse o técnico."Hoje discutimos esse assunto com alguns jogadores que eram muito próximos do Emiliano. Nós já disputámos três encontros nestas circunstâncias, temos de ser fortes. Mas foi tudo inesperado e muito triste. Sabemos que temos de seguir em frente, mas não está a ser fácil. Não é nada fácil", prosseguiu o treinador.Halilhodzic conta que sempre esperou pela notícia que o jogador tinha conseguido salvar-se. "Nós tivemos esperança. Sabíamos que havia poucas hipóteses, era quase uma utopia, uma ilusão... Infelizmente, eu há dois dias eu suspeitei desta verade, desta terrível e injusta verdade. Sei que a situação é diferente para as famílias do Emiliano e do piloto. Mesmo assim é tudo terrível."Agora, é preciso fazer o luto: "Temos de prestar tributo a uma pessoa que vai deixar uma marca eterna neste clube, pelo seu comportamento, pelo sua modéstia, e não apenas como jogador. Ele era unanimemente amado por todos. Eu vi praticamente toda a gente homenageá-lo""Vamos fazer antes do treino uma pequena cerimónia para o homenagear, com dignidade e modéstia, como ele era. Sepois, se vamos conseguir trabalhar ou não...", finalizou.