José Fonte com futuro em aberto: renovação com o Lille ou saída (e nunca a retirada)

José Fonte é um jogador livre. O português, de 39 anos, já terminou o contrato com o Lille, mas a saída do clube francês não pode ser considerada definitiva.apurou que Paulo Fonseca, o treinador do emblema francês, já manifestou ao jogador que conta com ele, faltando agora a proposta oficial do Lille ao capitão para prolongar a ligação. Ao mesmo tempo, o defesa-central tem recebido abordagens de outros países. Segundo informações recolhidas por, outros clubes de França, de Inglaterra (representou Southampton, Crystal Palace e West Ham), Bélgica e… Portugal mostraram interesse em José Fonte.Seja em que país for, o único cenário que não passa pela cabeça do futebolista é a retirada. A caminho dos 40 anos, que irá cumprir em dezembro, o central confidenciou a pessoas próximas que se sente bem fisicamente e com a mesma energia de sempre para treinar diariamente e jogar semana após semana. E como sinal dessa vitalidade, José Fonte apontou às últimas cinco épocas no Lille: em 196 jogos, o português foi titular em… 195.E na temporada que agora terminou, por exemplo, José Fonte acumulou a maior eficácia de desarme entre os centrais da Ligue 1 (77,3%), à frente de Sergio Ramos (PSG), Lovren (Lyon) e Marquinhos (PSG), entre outros.