José Fonte decisivo no futuro de Gaitán

Nico Gaitán admitiu que José Fonte foi decisivo para que tivesse optado por assinar pelo Lille no último dia do mercado de inverno. Durante a conferência de apresentação como jogador do clube francês, o antigo futebolista do Benfica disse que ainda vai demorar algum tempo até estar pronto.





"Estou muito feliz com o facto de o Lille me ter aberto as portas. Sei que não vou jogar já, que ainda tenho de recuperar as minhas capacidades para ajudar a equipa. Vou demorar um pouco a adaptar-me mas tenho treinado todos os dias, visto que queria estar pronto quando surgisse uma oferta. Tive várias propostas mas queria optar pelo projeto certo. O José [Fonte] falou das instalações, do centro de treino, do grupo de trabalho e tomei a minha decisão", contou o internacional argentino."Do plantel também conheço o Renato Sanches, com quem joguei no Benfica", acrescentou Gaitán.