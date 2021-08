José Fonte e a chegada de Messi a Paris: «Escrevo todos os dias ao Cristiano Ronaldo...»

Lionel Messi é reforço do PSG e a chegada do argentino a França torna a luta pelo título gaulês mais difícil para as restantes equipas, nomeadamente o atual campeão Lille. José Fonte está ciente disso, mas também encontra benefícios para o próprio. Em declarações ao 'TalkSport', o internacional português lembrou ainda Cristiano Ronaldo, piscando o olho ao avançado da Juventus.





"Sinto-me bem, porque é incrível ter um jogador como Lionel Messi no futebol francês. Será ainda mais difícil para nós, mas estamos prontos para o desafio. Todos os dias escrevo ao Cristiano Ronaldo para vir para o Lille. Ele responde apenas: 'ha ha ha'", começou por referir, para depois concluir a ideia."Vamos tentar usar as nossas armas e vou tentar trazer o Cristiano de alguma forma. Vou fazer um plano! Só lhe falta [ganhar] o título francês."Fonte voltou depois a deixar elogios ao trio de ataque do PSG e perspetivou a competitividade nesta época que se viverá em terras gaulesas. "Que grande desafio de se ter, que coisa para dizer aos filhos: 'jogámos contra Messi, Neymar e Mbappé e conseguimos vencer e não sofrer golos'. Será interessante ver a competitividade da liga esta época", atirou.