José Fonte esperançado em ser chamado à Seleção

Com os eleitos de Portugal para o Mundial a serem conhecidos amanhã, José Fonte acredita que poderá ser chamado, apesar dos 38 anos. Mas sem dramas.





“Vou seguir isso tranquilamente. Se for convocado, claro que será uma felicidade enorme. Estou a trabalhar muito forte para isso, para poder estar a 200% no Mundial se for chamado. Tenho as minhas esperanças, mas aceito todas as decisões, como qualquer outro jogador o fará”, adiantou o defesa e capitão do Lille, que apenas lamenta a falta de eficácia da equipa nos últimos jogos. “Já chega de dizer: tivemos azar. Não há azar, não há sorte, há que procurar as vitórias. E temos de mudar esta situação. A filosofia de jogo é excelente. Há prazer em jogar nesta equipa. O público gosta de nos ver jogar. Já chega de dizermos que merecíamos ter ganho. Agora, vamos começar a ganhar”, salientou.