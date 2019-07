Julian Draxler revela que a equipa está "impaciente": «O PSG não é só Neymar»

Neymar vai, Neymar fica. Neymar é acusado de violação. Neymar bate num adepto. Neymar lesiona-se. Tudo no PSG parece girar em torno de Neymar e os restantes jogadores estão a ficar fartos disso.O alemão Julian Draxler não esconde a impaciência e espera que a situação do avançado - que quer deixar o campeão francês - se resolva o mais rapidamente possível, até porque o grupo precisa de tranquilidade para trabalhar."Os rumores de Neymar não me incomodam ao nível pessoal, mas a verdade é que podem incomodar o grupo em campo. Acho que ninguém gosta de ler as coisas que têm sido publicadas. Claro que o Neymar é um jogador importante para nós, mas o PSG não só o Neymar. Estamos impacientes para ver o quer acontece", frisou.Draxler e Neymar não são propriamente amigos do peito. Em maio, depois da derrota do PSG com o Montpellier, Neymar criticou publicamente o desempenho de alguns jogadores e o alemão não gostou. Ambos terão tido uma violenta discussão no balneário.