Juninho sonha com Karim Benzema no Lyon... apenas para o ano

O histórico Juninho Pernambucano, atual diretor desportivo do Lyon, veio a terreiro garantir que o grande sonho do emblema francês é recrutar Karim Benzema, atualmente ao serviço do Real Madrid.

"O nosso sonho é que o Karim termine carreira connosco. É o sonho de todos no Lyon. Trazê-lo por duas temporadas para jogar a Champions e para ser nosso líder e goleador. Precisamos da sua experiência e isso ajudaria o clube a ganhar partidas", revelou.

Recorde-se que Benzema tem 32 anos e contrato com os merengues até 2022. Nesta fase é pouco provável que abandone o Santiago Bernabéu, mas o objetivo do Lyon é traçar um plano para tentar 'agarrar' o avançado apenas na próxima temporada.