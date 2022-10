Kasper Schmeichel foi assobiado e já pensa em sair

Kasper Schmeichel, de 35 anos, chegou ao Nice proveniente do Leicester City e a festa foi mais do que muita no emblema gaulês. O jogador dinamarquês chegava com muitos anos de Premier League nas pernas, um pai famosos e uma reputação elevada no seio do futebol europeu.

Agora, seis meses depois da chegada, o jogador não parece ter convencido os exigentes adeptos do Nice e já pensa na saída.

No duelo do fim de semana frente ao Nantes (1-1), o guarda-redes foi assobiado quando o 'speaker' do estádio revelou o onze titular. Em sentido inverso, quando se escutou o nome e número do substituto Marcin Bulka, no estádio ecoaram muitas palmas.

No início do mês a imprensa francesa deu nota de que a direção do clube considerava que o jogador demonstrava pouco empenho e profissionalismo, algo que criou uma cisão que agora deverá obrigar ao ponto final na relação.