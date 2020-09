Kevin Volland reforça Monaco por quatro temporadas

Kevin Volland é reforço do Monaco para as próximas quatro temporadas. O anúncio foi feito pelo emblema francês através de um vídeo nas redes sociais, divulgado na manhã desta quarta-feira. O internacional alemão deixa assim o Bayer Leverkusen ao fim de quatro temporadas.





Esta será a primeira aventura para o futebolista, de 28 anos, fora da Alemanha. No currículo, Kevin Volland conta com passagens por FC Memmigen, TSG Thannhausen e TSV 1860 Munchen (clubes de formação), Hoffenheim e Bayer Leverkusen.O avançado vai agora ser companheiro de equipa do português Gelson Martins, juntando-se ao plantel liderado por Niko Kovac.