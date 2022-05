'Le Parisien' avança que o PSG convenceu Mbappé a ficar mais dois anos com salário astronómico

Kylian Mbappé poderá, afinal, ficar no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal 'Le Parisien', o jogador acordou continuar a jogar no emblema gaulês apesar do contrato findar no próximo 30 de junho.A mesma fonte garante que os parisienses ofereceram um vínculo mais curto do que o normal ao mais influente jogador do campeão gaulês: dois anos de contrato com mais um de opção. O Real Madrid é o grande interessado nos préstimos do internacional pelos bleus, campeão do Mundo em 2018.A confirmar-se, Mbappé passará a ser o mais bem pago do Mundo, auferindo uns astronómicos 50 milhões de euros líquidos por ano. A este montante é acrescido ainda um prémio de fidelidade de... 100 milhões de euros!Recorde-se que o avançado, de 23 anos, chegou ao PSG em 2017 proveniente do Monaco e a troco de 180 milhões de euros. Esta temporada soma 35 golos em 43 partidas oficiais.Segundo o 'L'Équipe', Mbappé é o terceiro mais bem pago em França : recebe 2,220 milhões de euros brutos mensais.