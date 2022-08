'Le Parisien' noticia um clima tenso entre Luís Campos e Antero Henrique

O Paris Saint-Germain vive dias felizes em campo com o arranque de temporada convincente mas fora dele as coisas não estarão a suceder da mesma forma. Segundo o jornal 'Le Parisien', existe um clima tenso desde sexta-feira depois de Luís Campos ter confrontado o também português Antero Henrique.O primeiro, conselheiro para o futebol do PSG, terá alcançado vários acordos que garantiam a saída de jogadores dispensáveis por parte do novo técnico, Christophe Galtier. Contudo, o negociador Antero Henrique, encarregue de fechar os processos, não o terá feito e esse facto terá espoletado a ira de Campos.A mesma fonte documenta que Jean-Claude Blanc, vice-diretor administrativo, também não estará satisfeito com o poder de decisão que Antero Henrique tem.