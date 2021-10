Lens abre nona jornada com vitória sobre o Reims e segue em segundo lugar

O Lens recebeu e venceu esta sexta-feira o Reims, por 2-0, a abrir a nona jornada da Liga francesa, e segue em segundo lugar, na perseguição ao líder Paris Saint-Germain.

O desfecho da partida começou a definir-se à beira do intervalo, quando o avançado Hugo Ekitike, de forma imprudente, cometeu uma falta dura na área, acabando por fazer penálti e por ver o cartão vermelho direto, depois do videoárbitro (VAR) ter alertado o árbitro, que exibira inicialmente o cartão amarelo, para rever o lance no monitor.

O jovem avançado Arnaud Kalmuendo, de 19 anos, encarregou-se de cobrar com êxito o castigo máximo e o Lens entrou para a segunda parte na frente do marcador e em superioridade numérica.

Não tardaria a resolver o jogo, aos 52 minutos, graças a um bis do mesmo jogador, após assistência do seu colega do ataque, Florian Sotoca, num lance típico de contra-ataque.

Com este triunfo, o Lens, que tem sido uma das sensações da prova até ao momento, continua em segundo lugar, agora com 18 pontos (nove jogos), a seis do líder PSG, mas à frente do Marselha, que é terceiro, com 14 (sete) e do Nice, que é quarto, com 13 (sete), enquanto o Reims segue em 12º lugar, com 10 pontos (nove).

O jogo de maior cartaz da nona jornada opõe o campeão em título, o Lille, ao Marselha, terceiro classificado, enquanto o PSG tem um teste difícil na deslocação ao terreno do Rennes, ambos no domingo.