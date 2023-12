Lens derrota Reims e sobe provisoriamente ao 5.º lugar na Ligue 1

O Lens recebeu e derrotou o Reims por 2-0, na 16.ª jornada da Ligue 1, e subiu provisoriamente ao quinto lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa.

A equipa da casa abriu o marcador à beira do intervalo, aos 43 minutos, pelo avançado Wesley Said, e consumou o triunfo a um quarto de hora do fim, com o segundo golo do médio colombiano Óscar Cortés.

O Reims viu um golo não ser sancionado por posição de fora de jogo do avançado dinamarquês Mohamed Daramy, logo aos 18 minutos.

Com os três pontos de hoje, o Lens ascendeu ao quinto lugar, com 26 pontos, mas à condição, visto que o Brest, sexto, que se desloca no domingo a Nantes, pode recuperar o lugar que era seu antes do arranque desta jornada, em caso de vitória.

Houve o contributo de um português, David Costa, internacional sub-21, para o triunfo do Lens, a sair do banco aos 65 minutos, a render o médio Angelo Fulgini.

Horas antes, o Le Havre causou surpresa ao vencer na receção ao Nice, segundo classificado, por 3-1, arriscando este que o Paris Saint-Germain consolide a liderança em caso de vitória na deslocação a Lille, no domingo.

O PSG lidera com 36 pontos (15 jogos), seguido do Nice, com 32 (16), do Mónaco, com 30 (16), e do Lille, com 27 (15), enquanto o Reims segue em oitavo lugar, com 23 (16).