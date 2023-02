Lens empata em Brest e atrasa-se na luta pelo título com o PSG

O Lens atrasou-se na luta pelos primeiros lugares da Liga francesa de futebol ao empatar em Brest a um golo, na 22.ª jornada, enquanto Monaco foi a Clermont-Ferrand vencer por 2-0.



Terceiro classificado, o Lens esteve a perder com o Brest, culpa de um golo do avançado Jeremy Le Douaron, aos 54 minutos, mas conseguiu evitar a derrota aos 83, quando o central Jonathan Gradit restabeleceu a igualdade.

Já o Monaco, resolveu a questão logo na fase inicial, com dois golos, aos três e 13 minutos, pelo central chileno Guillermo Garipan e pelo avançado suíço Breel Embolo, respetivamente, o que lhe permitiu gerir a vantagem.

O internacional português Gelson Martins foi lançado em campo ao minuto 90, a render o avançado senegalês Krepin Diatta.

Noutro jogo de hoje, o Nantes venceu fora oAjaccio, por 2-0, com o contributo do central brasileiro João Victor, emprestado pelo Benfica, que viu um amarelo aos 56 minutos, enquanto pela equipa da casa o médio português Victor Lebas da Silva, de 18 anos, entrou a render Vincent Marchetti, aos 29, acabando ele próprio por ser substituído aos 84, por Clement Vidal.

Em dois dos restantes jogos registaram-se 'nulos', no Auxerre-Reims e Lorient-Angers, enquanto o Estrasburgo, mesmo a jogar com menos um jogador desde o minuto 33, por expulsão do médio costa-marfinense Jean-Eudes Aholou, venceu na receção ao Montpellier por 2-0.

O Paris Saint-Germain, que no sábado venceu em casa o Toulouse por 2-1, lidera isolado o campeonato, com 54 pontos (22 jogos), seguido do Marselha, com 46 (21), do Lens, com os mesmos pontos (22), do Mónaco, com 44 (22), e do Rennes, em quinto, com 40 (22).

O Marselha pode recolocar em cinco pontos o atraso para o PSG, caso vença hoje na receção ao Nice.