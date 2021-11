Lens empata em casa e falha 'assalto' ao segundo lugar da liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lens empatou esta sexta-feira em casa com o Angers (2-2), num jogo entre duas das equipas sensação da Liga francesa nesta temporada, no encontro inaugural da 15.ª jornada da Ligue 1.

Os visitantes chegaram ao intervalo em vantagem no marcador, graças ao golo do médio marroquino Sofiane Boufal, aos 40 minutos, mas o Lens deu a volta na segunda metade do desafio, primeiro pelo centrocampista congolês Gael Kakuta (48'), e depois pelo experiente avançado Florian Sotoca (55').

O defesa Romain Thomas estabeleceu a igualdade a duas bolas aos 70', com o Lens a seguir em quarto com 25 pontos, e o Angers em sexto com 22.

Do lado do Lens, o português David Costa foi lançado aos 68 minutos, enquanto, nos forasteiros, o médio Mathias Pereira Lage não saiu do banco de suplentes.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato com larga margem (37 pontos em 14 jogos), seguido por Nice (26 em 14) e Rennes (25 em 14).