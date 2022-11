Lens ganha ao Clermont e consolida-se como vicelíder em França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lens recuperou este sábado de uma desvantagem ao intervalo para ganhar ao Clermont, por 2-1, e assim continuar firme na perseguição ao Paris SG, na Liga francesa de futebol.

No estádio Bollaert-Delelis, o Lens, com David da Costa a titular, fez o seu jogo da 15.ª e última jornada antes da pausa para o Mundial2022 e reforçou o estatuto de vice-líder, a dois pontos dos parisienses, que só jogam no domingo, contra o Auxerre.

Para o Clermont, a pausa parece de feição, já que soma cinco jogos sem ganhar, ocupando, ainda assim, um 'confortável' 10.º lugar, com 19 pontos. Com 36 pontos, Lens alarga para seis o avanço sobre o Rennes, terceiro, que ainda hoje recebe o Toulouse.

O Clermont adiantou-se no marcador em lance fortuito, aos 39 minutos. Após um canto, o ganês Salis Abdul Samed tentou afastar, mas acabou por enviar a bola para o fundo da sua baliza.

A partir desse momento, o domínio foi muito claro por parte do Lens, só que sem golos até se completar uma hora de jogo.

Wesley Said, aos 60 minutos, e o costa-marfinense Seko Fofana, aos 68, marcaram para o Lens, acabando por dar alguma 'justiça' ao resultado.