Lens mantém registo invicto ao derrotar Lyon

O Lens derrotou este domingo em casa o Lyon por 1-0, na nona jornada da Liga francesa, e segue no quarto lugar, ainda sem perder, enquanto os visitantes somaram a quarta derrota seguida.

Com David Costa a titular na equipa da casa, e com várias oportunidades desperdiçadas, só um golo de grande penalidade de Sotoca, já os 82 minutos, bateu o português Anthony Lopes, capitão do Lyon, que registou várias defesas importantes. Perante quase 40 mil espetadores nas bancadas, foi a equipa da casa a galvanizar-se e prosseguir um arranque de Ligue 1 ainda sem o sabor da derrota.

O Lens é quarto, com 21 pontos, a um do terceiro, o Lorient, a dois do segundo, o Marselha, e a quatro do líder, o campeão em título Paris Saint-Germain, que no sábado bateu em casa o Nice por 2-1, em vésperas da visita à Luz, para a Champions.

Do outro lado, está um Lyon em queda livre: depois de estar invicto nos primeiros cinco jogos, perdeu quatro de seguida para agora se instalar no sétimo lugar, com 13 pontos, a quatro dos lugares de acesso às competições europeias.