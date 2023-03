Lens supera o lanterna-vermelha Angers para assumir viceliderança

O Lens recebeu e venceu este sábado o lanterna vermelha Angers, por 3-0, para a 28.ª jornada da Ligue 1, e subiu, provisoriamente, à vice-liderança.

O avançado belga Lois Openda acabou por ser a grande figura do desafio, por culpa dos dois golos apontados, aos 30' e 46', antes do tento inaugural da autoria do marfinense Seko Fofana, aos 26'. O médio português David Costa iniciou o desafio entre os suplentes, mas acabou por ser lançado em campo quando decorria o minuto 71.

Este triunfo permite aos Lens passar a somar 57 pontos, no segundo posto, contra os 66 do líder Paris Saint-Germain, e 56 do Marselha (terceiro posicionado), ambos com menos um jogo. Já o Angers, continua na 'cauda' da tabela, com apenas 10.