Lens vence na receção ao Troyes de Rony Lopes e dorme na liderança

O Lens ascendeu esta sexta-feira à liderança da Liga francesa de futebol, de forma provisória, após triunfar na receção ao Troyes (1-0), no encontro de abertura da sétima jornada.



Um golo do austríaco Kevin Danso, à passagem do minuto 39, revelou-se suficiente para os anfitriões, com o português David Costa de início, deixarem o terceiro posto e passarem a ocupar o primeiro, com 17 pontos.

O campeão Paris Saint-Germain (segundo) e Marselha (terceiro), ambos com 16, entram em campo no sábado para defrontarem Brest e Lille, de Paulo Fonseca, respetivamente.

Já o Troyes, que hoje teve entre os titulares o luso Rony Lopes, segue na 11.ª posição, com sete.